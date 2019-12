Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na 2019/2020 rok, zimowa przerwa świąteczna we wszystkich szkołach zaczyna się już w poniedziałek, 23 grudnia i potrwa do 2 stycznia, a w niektórych placówkach nawet do 7 stycznia 2020 r. Większość żłobków i przedszkoli w Poznaniu pracuje 23 grudnia, ale 24 wiele jest już zamkniętych. To problem dla rodziców, którzy w wielu przypadkach pracują także w Wigilię. Co robić z dziećmi 23 i 24 grudnia, jeśli musimy iść do pracy? Sprawdź nasz przegląd zajęć dodatkowych dla dzieci w Poznaniu na okres przed Bożym Narodzeniem.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.