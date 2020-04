Praca zdalna a krótkowzroczność. Porady okulistki

Praca zdalna przy komputerze to wyzwanie dla narządu wzroku pixabay

Praca zdalna wykonywana z domu to możliwość zachowania zatrudnienia pomimo obecnej pandemii koronawirusa. Przeniesienie codzienności do świata cyfrowego niestety nie jest obojętne dla oczu. Siedzenie w niewielkiej odległości od ekranu komputera lub laptopa podczas pracy zdalnej i wpatrywanie się w ekran smartfona podczas rozmów na komunikatorach z przyjaciółmi to czynniki, które sprzyjają rozwojowi krótkowzroczności. Jak w dobie koronawirusa chronić najważniejszy narząd zmysłu, czyli oczy?