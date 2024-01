Prace domowe zostaną zlikwidowane? Donald Tusk wyjaśnia

Prace domowe do kwietnia

Rozporządzenie ws. prac domowych

Zdradziła, że zadania do domu znikną "jak będzie rozporządzenie, które jest przygotowane już".

Premier o pracach domowych

Do słów Barbary Nowackiej odniósł się, również w piątek, Donald Tusk za pośrednictwem platformy X (wcześniej Twitter). W nagraniu nawiązał do wypowiedzi jednego z uczniów podczas jego spotkań z wyborcami w czasie kampanii wyborczej, który mówił, że "to jest ogólnie problem polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek".