Prace dzieci z Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie na wystawie w Posnanii

Cieszymy się również, że za sprawą wystawy możemy pielęgnować wrażliwość oraz pokazać naszym klientom, że ograniczenia nie istnieją– mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii

Autorami prac prezentowanych na wystawie „Wrażliwcy _kultura bez barier są niewidome dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami z Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie, a także podopieczny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Poznaniu. Inspiracją do prac stworzonych przez najmłodszych były wiersze dwóch polskich poetów – Aleksandra Fredry oraz Juliana Tuwima.

W Crystal Forum znaleźć można ilustracje do „Pawła i Gawła, „Małpy w kąpieli”, „Rzepki”, „Dwóch Michałów” czy do utworu „Idzie Grześ”. Ilustracje są również prezentowane na nośnikach multimedialnych w całej Posnanii.

Dzieci, które wzięły udział w kampanii „Wrażliwcy _kultura bez barier”, pokazują, że nasze ograniczenia nie mają znaczenia. Każdy nosi w sobie wrażliwość na sztukę. Wielu z nas brakuje jednak odwagi, by to pokazać. Mówimy sobie „nie umiem”, „nie mam talentu”, „na pewno się nie uda”. Dzieci, twórcy wystawy, przygotowały prace mimo niepełnosprawności, z jakimi codziennie się zmagają. To dla nas wszystkich lekcja i przykład – mówi Iwona Kasprzak prezes zarządu Fundacji In_Spire.