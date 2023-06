Pracodawcy ostrożnie podchodzą do nowych rekrutacji. Jednocześnie firmy będą dawały podwyżki. O jakie kwoty chodzi?

Ostrożne plany na zwiększanie zatrudnienia

W planach związanych z zatrudnieniem widać słabsze nastroje pracodawców . Zwiększenie liczby pracowników w najbliższym półroczu deklaruje jedynie 16 proc. firm, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 25 proc. Trend „zamrożenia” rekrutacji i wskaźnik na poziomie 16 proc. utrzymuje się od jesiennej edycji badania. Wcześniej z tak niskim jego poziomem mieliśmy do czynienia w pandemicznym roku 2020 (17 proc.) – wynika z najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców ” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia.

Ekspert zwraca uwagę, że można było się spodziewać, że tych ofert pracy na rynku nie będzie „specjalnie dużo”, nie będzie rotacji, ponieważ pracownicy nie będą mieli szans na lepsze warunki zatrudnienie, ale rzeczywistość trochę weryfikuje te plany. Jak zauważa, o ile na początku br. faktycznie 16 proc. mówiło o tym, że będzie prowadziło nowe rekrutacje, to później okazało się, że w rzeczywistości prowadziła je co druga firma.

– Pracodawcy dalej obawiają się takich „szerokich planów”, jeśli chodzi o zatrudnienie nowych pracowników. To znaczy, że tylko 16 proc. firm deklaruje, że w najbliższym czasie zwiększenie zespołów, taki sam odsetek firm deklarował to na początku tego roku – tłumaczy w rozmowie ze Strefą Biznesu Mateusz Żydek, Randstad Polska .

Jednocześnie zauważa, że z drugiej strony firmy dostrzegają poprawę sytuacji ekonomicznej, co sprawia, że w pewnym stopniu przygotowują się do nowych rekrutacji. – Spodziewamy się, że właśnie jesienią te nowe rekrutacje będą ruszać, będą pojawiać się takie „inwestycyjne miejsca pracy” – wskazuje. Jak tłumaczy, nie będzie to tylko wypełnianie wakatów zwolnionych przez pracowników, którzy zdecydowali się na zmianę pracodawcy, ale także takie wiążące się z powrotem do ekonomicznego funkcjonowania.

– Dużo sygnałów na to wpływa. Oczywiście są też takie, które każą pracodawcom patrzeć na rynek pracy z pewną rezerwą, ponieważ w dalszym ciągu nie wiem, jak będą wyglądały stopy procentowe, jak bardzo będzie się obniżała inflacja, czy przypadkiem nie spadnie konsumpcja towarów i usług, bo to może negatywnie wpłynąć na odwracanie tych trendów na rynku pracy, ale widzimy taki okres wyczekiwania – wyjaśnia.