Pracownicy Biedronki w Poznaniu połamali sadzonki roślin i krzewy, żeby nikt nie mógł ich zabrać ze śmietnika

- Było tam już dwóch chłopaków, którzy zaczęli właśnie coś wybierać z wyrzuconych drzewek. Podeszła do nich pracowniczka sklepu. Próbowała uniemożliwić im zabranie sadzonek - relacjonuje nasz rozmówca. - Oni spokojnie odeszli, pytając tylko, czy to lepiej, żeby się zmarnowały, niż żeby oni posadzili te drzewka. Kobieta stwierdziła, że lepiej, żeby się zmarnowały. Później stała chwilkę przy śmietniku, ja też odszedłem na kilka minut, licząc na to, że tylko przeczeka, aż odjedziemy. Niestety, kiedy wróciłem, mężczyzna, też ewidentnie pracownik sklepu, miał na sobie uniform, łamał po kolei wszystkie drzewka.

- Z tego, co się orientuję, to krzewy to są odpady bio i mają trafić do zielonego pojemnika bez opakowania. Ale w tym przypadku, pracownicy zamiast postępować zgodnie z procedurą, znaleźli czas na niszczenie roślin, byleby inni nie wzięli sobie za darmo - mówi Martyna. - Myślę, że do tej sytuacji by nie doszło, gdyby pracownicy Biedronki po prostu wykonali swoją pracę.

Co na to Biedronka? Zwróciliśmy się w tej sprawie do sklepu.