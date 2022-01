Pracownicy poszukiwani, dobra płaca i podwyżki. Centra usług dla biznesu wciąż mają ciekawe oferty pracy mimo pandemii [30.01.2022]

Oprócz rozwoju już istniejących centrów, w kraju lokowane są kolejne inwestycje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). W związku z tym, na rozbudowę struktur istniejących firm, nakłada się tworzenie zupełnie nowych stanowisk w sektorze. Dla pracodawców oznacza to trudności rekrutacyjne. Jak wynika z Raportu płacowego Hays dla sektora usług biznesowych, wyzwań oczekuje aż 65 proc. pracodawców.

Miniony rok to duży wzrost liczby rekrutacji prowadzonych przez firmy z branży. Jak wynika z prognoz ABSL, w pierwszej połowie 2022 roku liczba osób zatrudnionych w sektorze osiągnie poziom 377 tys., co będzie stanowić wzrost rzędu 6,1 proc. rok do roku. Wzrost zatrudnienia ma związek ze stałym napływem nowych inwestorów oraz planowanym rozwojem kadr w już istniejących organizacjach.