Prasówka Poznań 10.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Poznań 10.03:

Cena benzyny na stacjach w Poznaniu często przekracza już 7 zł za litr. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę ceny znacznie wzrosły, choć jeszcze na początku lutego kierowcy płacili nawet o złotówkę mniej. Po obniżce podatku VAT na paliwo z 23 do 8 proc., w pierwszym tygodniu lutego diesel spadł średnio do 5,30-5,40 zł/l, a Pb 95 można było kupić nawet za 5,20 zł/l. O tych cenach można już zapomnieć. Jeszcze przed weekendem, w zależności od stacji, paliwo kosztowało od 5,99 zł do 6,99 zł. Teraz na niektórych stacjach cena przekroczyła już 7 zł za litr.