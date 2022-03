Prasówka Poznań 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę stacje benzynowe w Polsce odnotowują zwiększony popyt na paliwo. Od 8 marca nowe limity jednorazowego tankowania wprowadził PKN Orlen. Jednocześnie koncern prosi klientów o tankowanie paliw tylko na bieżące potrzeby. Ma to przełożyć się na powrót do pełnej dostępności produktów paliwowych na stacjach PKN ORLEN. - Pozwoli nam to szybko i w pełni odbudować zapasy na wszystkich stacjach. Dziękujemy za zrozumienie - podało w komunikacie Biura Rozwoju Sprzedaży Paliw.