Prasówka Poznań 14.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę, 13 lutego, o godzinie 13 na placu Wolności w Poznaniu odbyło się "Zebranie rodziców". Uczestnicy zgromadzenia protestowali przeciwko ustawie "lex Czarnek", która według założeń umacnia rolę kuratorów oświaty. - Wzywamy Pana Prezydenta do niepodpisania tej ustawy, chcemy aby zawetował tę ustawę - powiedziała Anna Schmidt-Fic, organizatorka wydarzenia.

Co niedzielę na parkingu przed Centrum Handlowym M1 w Poznaniu odbywają się giełda staroci i pchli targ. Za każdym razem przyciągają tłumy. Niektórzy nadal nazywają je "rzeźnią", bo wcześniej odbywały się na terenie Starej Rzeźni na Garbarach. Antyki, książki, płyty, kasety, części, naczynia, ale i meble, słodycze i środki czystości - to tylko ułamek tego, co można dostać na cotygodniowym targu. Zobaczcie zdjęcia!