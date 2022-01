Prasówka Poznań 16.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Poznań 16.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Z jednej strony te piękne rośliny uwodzą, zachwycają wyglądem i czasem urzekają zapachem. To co piękne niekoniecznie jest jednak zdrowe. Są rośliny, które wydzielają toksyczne soki, albo rodzą trujące owoce. Dopóki wiemy z czym mamy do czynienia, nie stanowią zagrożenia. Dlatego warto zapoznać się z roślinami, które mogą przysporzyć nam przynajmniej kłopotów zdrowotnych.