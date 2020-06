Prasówka Poznań 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 16 czerwca przed godz. 14 w Warszawie mieszkaniec Wielkopolski podpalił się przed budynkiem Sejmu, który znajduje się przy ulicy Wiejskiej. Informację podał portal rmf24.pl.

Pod poznańskim urzędem miasta zebrało się aż kilkadziesiąt osób, by zaprotestować w sprawie wycinki drzew przy ulicy Kurlandzkiej. W ich miejscu mają pojawić się… ekrany akustyczne. Ten pomysł nie spodobał się większości okolicznych mieszkańców.

We wtorek 16 czerwca o godz. 9 odbywa się matura z biologii na poziomie rozszerzonym. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi do zadań z arkuszy, które zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tego samego dnia około godz. 14. Wówczas nasi specjaliści przystąpią do rozwiązywania zadań. Odpowiedzi będą pojawiać się w tym artykule na bieżąco!

Język polski jest pierwszą częścią egzaminu ósmoklasisty 2020. To właśnie nim 16 czerwca 2020 roku uczniowie podsumowują naukę w podstawówce. Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieści arkusz z języka polskiego o godz. 13. Odpowiedzi znajdą się na tej stronie!