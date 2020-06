Prasówka Poznań 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W miniony czwartek wiele ulic w Poznaniu i innych wielkopolskich miastach zamieniło się w rwące potoki. Tego dnia strażacy musieli interweniować ok. 200 razy. Niestety, w piątek ta sytuacja może się powtórzyć. Dla większości naszego regionu IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia.

Od czwartkowego popołudnia nad Wielkopolską przechodziły gwałtowne burze i opady deszczu. Po godz. 19 dotarły także do Poznania. Łącznie strażacy odnotowali około 160 interwencji. Głównie dotyczyły one zalań. Internauci donoszą, że w niektórych miejscach ulice zamieniły się w rwące rzeki. W Poznaniu zostało zalanych też kilka przejść podziemnych. Strażaków wzywano też do uszkodzonych dachów.

W czwartek, 18 czerwca na ul. Półwiejskiej w Poznaniu odbyła się pikieta osób LGBT+. Nie zgadzają się oni z retoryką polityków PiS z ostatnich dni, w tym ze słowami Andrzeja Dudy, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. W zaproszeniu na pikietę organizatorzy tłumaczyli, że na Półwiejskiej zjawią się także po to, żeby można było do nich podejść, porozmawiać, czy zadać pytanie.