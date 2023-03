Prasówka Poznań 25.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Żurek to podstawowe danie na wielkanocnym stole. Do tej tradycyjnej zupy dodaje się zakwas, jajka i białą kiełbasę. Jednak nie wszystkie dodatki wzbogacą jej smak, a niektóre mogą nawet zaszkodzić naszemu zdrowiu. Sprawdź, jakie są najgorsze dodatki do żurku wielkanocnego i lepiej ich unikaj.