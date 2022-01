Prasówka Poznań 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej utraty wagi. Ale są też takie, których lepiej unikać, jeśli chce się schudnąć i zachować zdrowie. Które produkty są najgorsze dla organizmu? Te pokarmy lepiej odrzuć ze swojej diety - zobacz w galerii.

Prasówka 27.01 Poznań: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ciąża to stan błogosławiony, jednak okres ten przynosi wiele zmian w organizmie kobiety. Mają one zapewnić prawidłowy rozwój płodu i przygotować ciało przyszłej matki do porodu. Część z nich jest powszechnie znana i nie wywołuje zdziwienia. Są jednak pewne przypadłości, o których zazwyczaj się nie mówi. Sprawdź, jaki jest wpływ ciąży na organizm kobiety i czym może ona zaskoczyć ciężarną w ciągu 40 tygodni.