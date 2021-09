Prasówka Poznań 28.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.09.2021, w Poznaniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, lodówka czy ładowarka [29.09.21]”?

Prasówka Poznań 28.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, lodówka czy ładowarka [29.09.21] Rachunki za energię elektryczną mogą być wkrótce wyższe. Nadchodzi kosztowna jesień i zima dla milionów Polaków. Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. Zobacz, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 10 wczesnych objawów cukrzycy, których możesz nie zauważyć! Sprawdź, jak rozpoznać cukrzycę i jakie badania wykonać! Z roku na rok rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę, która jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną. Na całym świecie choruje na nią już ponad 440 mln ludzi, a w Polsce ok. 3 mln (wg danych WHO). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje, ponieważ cukrzyca często sieje spustoszenie w organizmie w ukryciu, a objawy są na tyle niespecyficzne, że można je przez lata ignorować. Dowiedz się, jak rozpoznać wczesne objawy cukrzycy i nie dopuścić do jej rozwoju.

📢 Ognisko groźnego wirusa w Poznaniu. Weterynarze apelują: szczepcie swoje psy i koty przeciwko wściekliźnie! W piątek, 24 września, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wyznaczył dwa obszary zagrożone. Decyzja motywowana jest ujawnieniem przypadków nietoperzy ze wścieklizną. Obszary zagrożone wyznaczono przy ul. Żeromskiego, Umultowskiej i Kresowej w Poznaniu. W ubiegłych latach zakażone nietoperze zostały znalezione w parku Wilsona i przy ul. Małachowskiego.

Prasówka 28.09 Poznań: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest pracowników Urzędu Miasta Poznania: "Mamy dość". Domagają się większych podwyżek Protest pracowników Urzędu Miasta Poznania odbył się we wtorek na placu Kolegiackim. Pracownicy domagają się większych podwyżek. Wytykają miastu i związkom zawodowym, że porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń nie spełnia ich postulatów.