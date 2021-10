Prasówka Poznań 3.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Wolnoć, Tomku, w swoim domku. Wielu lokatorów wychodzi z przeświadczenia, że w swoich mieszkaniach mogą robić, co im się żywnie podoba. Przepisy prawne stanowią jednak coś innego. Gdy działania sąsiada są uciążliwe i wpływają bezpośrednio na współmieszkańców, mają oni prawo wnioskować o interwencję do służb, nawet jeśli sprawa dotyczy korzystania z własnościowego mieszkania. Co zrobić z sąsiadem, który za głośno słucha muzyki? Rozmowy nie pomagają, a administracja rozkłada ręce? Te paragrafy mogą Ci się przydać. Zobacz!