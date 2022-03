Prasówka Poznań 4.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Poznań dla Ukrainy to szereg wydarzeń kulturalnych, którym towarzyszy realna pomoc, czyli zbiórki krwi, ubrań i pieniędzy (bilety, datki do puszek). W czwartek odbywa się koncert "Światło dla Ukrainy". W czasie tego oddolnie zorganizowanego wydarzenia poznańskie środowisko muzyczne zaprosiło mieszkańców miasta do wzięcia udziału w koncercie na pl. Wolności. Na scenie: Małgorzata Ostrowska, Peja, Paluch, Bibobit, Rosalie, Muchy, donGURALesko, Michał Kowalonek, Kasia Wilk, Mezo, Luna, Gonzo oraz Pola Chobot & Adam Baran.