Prasówka Poznań 7.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Styczeń rozpoczął nowy rok, w którym na melomanów i koncertowiczów czeka masa muzycznych wspomnień! W 2022 r. zaplanowano masę koncertów, ale też dużą ich część stanowią wydarzenia przeniesione z dwóch lat. To wynik pandemii i obostrzeń, który spowodowały, że nie każdy mógł wysłuchać swoich ulubionych wykonawców na żywo. Styczeń w Poznaniu zapowiada się obiecująco. Wystąpią znane nazwiska! Specjalnie dla naszych Czytelników, wyszczególniliśmy najciekawsze koncerty z pierwszego miesiąca nowego roku! Zobaczcie, kto zagra w stolicy Wielkopolski.

W czwartek, 6 stycznia, w parafii pw. Świętego Krzyża na poznańskim Górczynie odbyło się uroczyste otwarcie Kaplicy Wieczystej Adoracji. Kaplica otwarta będzie codziennie, przez 24 godziny. Jest to druga taka w Poznaniu, a trzecia w całej archidiecezji - wcześniejsze znajdują się u sióstr klarysek w Pniewach, jak również na poznańskiej Starołęce. W całej Polsce jest ich nieco ponad 30. Inauguracyjna msza święta z okazji otwarcia kaplicy odbyła się o godz. 12.30. Uczestniczył w niej także argentyński ksiądz Justo Lo Feudo, który przyczynił się do otworzenia kaplicy na Górczynie, co więcej, sam na całym świecie otworzył ponad sto takich kaplic.