Prasówka Poznań 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Poznań 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Abonament RTV. Kontrolerzy mogą zapukać do twoich drzwi! Trwają kontrole u osób, które zakupiły telewizor, a nie zgłosiły go do rejestru i nie płacą abonamentu RTV. Kary mogą być naprawdę dotkliwe!

Dzięki pomysłowości inżynierów nawet nieruchomości mogą stać się ruchome. Oto najbardziej imponujące przykłady przesuwania i przenoszenia całych budowli.

Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.