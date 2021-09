Prasówka Poznań 8.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Poznaniu nie minęło Cię nic ważnego

Restauracja "U Fukiera" cieszy się wśród mieszkańców Warszawy i turystów niesłabnącą sławą. Fani Magdy Gessler, gwiazdy "Kuchennych rewolucji" mogą tam skosztować dań kuchni polskiej. Jednak serwowane tam potrawy mają takie ceny, że wielu powalą one z nóg. Zobaczcie cennik dań w restauracji Magdy Gessler!

Warta Poznań po jednym z największych sukcesów w historii klubu, jakim było zajęcie 5. miejsca w zeszłym sezonie PKO Ekstraklasy, chcąc nie chcąc, znowu dokonała rewolucji kadrowej. Z drużyny, licząc wypożyczenia z klubu czy rozwiązanie kontraktów, odeszło aż 17 zawodników. Sprawdzamy, gdzie odeszli byli warciarze i co teraz robią.

Trwa śledztwo w sprawie posługiwania się fałszywymi dokumentami, służącymi do wszczynania egzekucji. Takie działanie miało na celu odzyskiwanie nieistniejących zobowiązań. Prokuratura postawiła zarzuty 9 prawnikom, wśród nich jest adwokat z Poznania.

Został już tylko niecały miesiąc do rozpoczęcia roku akademickiego. To najwyższy czas, by rozejrzeć się za ogłoszeniami na rynku nieruchomości w poszukiwaniu najlepszych miejsc w ciekawych lokalizacjach.

500 plus i 300 plus rodzice już dostają w 2021 roku. Od nowego roku zacznie obowiązywać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (12 tys. zł na dziecko) oraz dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

We wtorkowy wieczór oficjalnie potwierdziły się informacje "Głosu Wielkopolskiego", o których pisaliśmy ostatniego dnia sierpnia. Grupy kibicowskie Lecha Poznań wracają na trybuny, co oznacza koniec bojkotu ogłoszonego w kwietniu 2021. Zatem na piątkowym meczu Kolejorza z Wisłą Kraków w 8. kolejce PKO Ekstraklasy (17 września, godz. 20.30) znowu wypełni się Kocioł.