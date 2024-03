Prawdziwa dżungla w mieście. Zobacz zdjęcia z palmiarni poznańskiej zanim zostanie zamknięta w związku z przebudową!

113 lat Historii Poznańskiej Palmiarni

Pomimo trudności, rośliny z różnych części świata nadal były sprowadzane do Poznania, a palmiarnia przechodziła kolejne przebudowy w latach 1961, 1982 i 1992.

Poznańska Palmiarnia ma swoje korzenie na początku XX wieku, kiedy to Towarzystwo do Upiększania Miasta i Jego Okolic przekazało miastu swoją szkółkę drzew na cele parkowe w 1902 roku. W 1910 roku, na terenach, które obecnie zajmuje Park Wilsona, rozpoczęła się budowa pierwszej palmiarni.

Ogromna różnorodność roślin i zwierząt

Poznańska Palmiarnia to prawdziwa dżungla w środku miasta. W dziewięciu pawilonach prezentowana jest ponad 1100 gatunków roślin, w tym 50 roślin wodnych.

Planuj swoją wizytę w poznańskiej palmiarni

Poznańska Palmiarnia jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 16, z ostatnim wejściem możliwym na godzinę przed zamknięciem. W weekendy obiekt jest otwarty do godziny 17.

Bilet normalny kosztuj 16 zł, ulgowy - 12. Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie. Zniżki przewidziane są dla posiadaczy Poznańskiej Karty Dużej Rodziny i karty OK Poznań. Seniorzy powyżej 60 roku życia mogą liczyć na dodatkowe ulgi w każdy wtorek.