Prawo jazdy: Duże zmiany możliwe już w 2020 roku. "Prawko" zamiast w kieszeni, będziemy mieć w smartfonie

Tzw. pakiet deregulacyjny być może obejmie też zapis o likwidacji karty pojazdu i nalepki z numerem rejestracyjnym na szybę, jak i o przypisaniu tablicy rejestracyjnej nie do pojazdu, a do kierowcy.

Sprawdź też: Poznań: Kaskadowy pomiar prędkości. Ponad 1300 osób przekroczyło prędkość. Za szybką jazdę możesz nawet stracić prawo jazdy

Co więcej – resort pracuje nad wprowadzeniem do aplikacji mObywatel – do usługi mPojazd - nie tylko potwierdzenia uprawnień kierowcy, ale też możliwości sprawdzenia np. liczby punktów karnych kierowcy. Takie informacje byłyby możliwe do wyświetlenia w telefonie komórkowym.