Prawo o ruchu drogowym - jak się zmieni z 1 lipca? będzie łatwiej czy trudniej? Sprawdziliśmy

Jak zwykle, nowe przepisy o ruchu drogowym, wprowadza się głównie po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach - co do tego nikt nie ma wątpliwości. Jednak zdarza się czasem tak, że zastanawiamy się nad celem zmian. 1 lipca wchodzą w życie nowe zasady, ale nie jest ich dużo.