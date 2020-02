Premiera filmu "365 dni": Wszystko, co powinieneś wiedzieć o polskich "Pięćdziesięciu twarzach Greya"

O CZYM OPOWIADA FILM? „365 dni” to historia dwójki młodych ludzi – Massima Torricelliego i Laury Biel. On to przystojny gangster, kierujący sycylijską mafią po zamachu, jakiego dokonano na jego ojca. Ona to błyskotliwa i pewna siebie dyrektorka sprzedaży pracująca w prestiżowym hotelu, która jednak nie ma szczęścia w sprawach sercowych…

materiały Next Film