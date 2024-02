Presja ma sens. Czynsze w Poznańskim TBS nie wzrosną po raz pierwszy od 10 lat. Sądowa walka z podwyżkami wciąż trwa

Według Ewy Jemielity to pokazuje, że presja ma sens, a PTBS zreflektował się jeszcze przed wyrokami sądowymi.

- To jest nasza zasługa, a nie ich. Gdybyśmy wtedy nie przeszli do działania, to nic by się nie zmieniło. Ponadto, jeśli PTBS przegra sprawy sądowe, to będzie musiał obniżyć czynsze wszystkim, tak jak zapowiedział w zeszłym roku prezes towarzystwa