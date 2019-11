Prezent idealny ze zniżką - Black Friday w Starym Browarze

Z okazji Black Friday zniżki w Starym Browarze będą naprawdę wysokie: od 15 do nawet 90%, co więcej - prawie wszystkie będą obowiązywać już od środy, 27 listopada, aż do soboty. Może w tym roku warto więc zrealizować odwieczne postanowienie, żeby prezenty gwiazdkowe kupić wcześniej?

Prezenty dla niej

Biżuteria to właściwie zawsze dobry pomysł na prezent dla kobiety. Do każdego stylu i gustu można dobrać odpowiedni dodatek. Elegantki ucieszą się z ozdobnych kolczyków czy naszyjnika z kryształkami; minimalistki - z prostych łańcuszków z geometrycznymi motywami. W Black Friday w jubilerskich salonach w Starym Browarze prezenty kupimy taniej m.in. u Ani Kruk, w Apart, Swarovskim czy YES. Obniżki zapowiada także uwielbiana przez młode kobiety marka TOUS - biżuteria i dodatki z charakterystycznym motywem misia to kultowe już akcesoria, idealne także jako prezent dla wymagających nastolatek.

Duże rabaty czekają także na klientów marek bieliźnianych. Warto pamiętać, że tam prezenty znajdą nie tylko panowie dla swoich ukochanych. Sklepy takie jak Esotique, La Promesse czy Change Lingerie oprócz bielizny oferują piękne piżamy, szlafroki czy kapcie. Takie prezenty sprawdzą się świetnie dla przyjaciółek, sióstr, mam, babć.

Ze zniżek można też skorzystać w dobrych sklepach kosmetycznych w Starym Browarze. Na prezent świetnie nadadzą się paletki i zestawy do makijażu z Inglot (w czasie czarnopiątkowej akcji kupimy je z 20-procentowym rabatem), kosmetyki do pielęgnacji z naturalnych składników takich marek jak L’Occitane en Provence, Yves Rocher, Organique czy świetne produkty koreańskiej marki It’s SKIN.

Dla niego

Większe wyzwanie to prezent dla mężczyzn. W Starym Browarze wybór będzie jednak łatwiejszy: ciekawe butiki z męską odzieżą, gadżetami high-tech i sportowymi to dobre miejsca na poszukiwanie upominków dla najbardziej wymagających panów. Fanów muzyki ucieszą nowe głośniki - kupimy je zniżką w salonie Denon Store lub Sony Center. Nie trzeba się obawiać braku wiedzy w tym temacie - doskonale wyszkolona obsługa pomoże dobrać sprzęt do preferencji i potrzeb obdarowywanych osób. Bardzo wysokie rabaty przygotowały też salony z zegarkami - SWISS (Pasaż 0) oraz Time Trend (Atrium +1).

Jeśli szukacie bardziej nietypowego prezentu dla partnera, taty czy brata, ciekawą propozycję na Black Friday przygotował butikowy klub fitness Harder w Starym Browarze. W Czarny Piątek, 29 listopada, karnet na 10 sesji treningowych można kupić z 60-procentowym rabatem (standardowa cena 350 zł, w Black Friday 140 zł, czas na wykorzystanie sesji to 35 dni od pierwszej wizyty). Ta zniżka dostępna jest tylko w piątek, 29.11.

Jeśli myślisz, że skarpetki to synonim nieudanego prezentu, w Black Friday zajrzyj do butiku Falke. Okazuje się, że ten pozornie banalny przedmiot może być piękny, świetnej jakości i z pewnością ucieszy każdego eleganckiego pana.

Dla maluszka i nastolatka

Czarnopiątkowe rabaty przygotowały także marki dziecięce. Piękne ubranka dla maluszków będzie można kupić ze zniżką w salonach Coccodrillo (im większe zakupy, tym wyższy rabat) i OVS Kids (-30% na cały asortyment). Wszystkich rodziców na pewno ucieszy wiadomość, że rabaty do aż 40% na Czarny Piątek zapowiedział także sklep LEGO w Atrium +2!

Im dziecko starsze, tym sprawa prezentów staje się trudniejsza. W Czarny Piątek w poszukiwaniu prezentów dla nastoletnich pociech czy rodzeństwa warto zajrzeć do Adidas Originals - tam na cały asortyment otrzymamy zniżkę -25% (promocja obowiązuje 29 i 30.11). Uwielbiany przez młodzież sklep New Yorker także przygotował wysokie rabaty na okres Black Friday. Designerskie prezenty dla młodych znajdziemy w salonie z markowymi artykułami piśmienniczymi Lifestyle Designers Point. Różnorodne promocje przygotował także salon eObuwie w Starym Browarze - wybór butów, torebek i plecaków jest tam ogromny, dla nastolatków można kupić w prezencie markowe sneakersy czy modne śniegowce.

Rekordowe rabaty w butikach fashion

Największe rabaty w okresie czarnopiątkowych promocji w Starym Browarze znajdziemy w butikach odzieżowo-obuwniczych unikalnych marek Starego Browaru. To idealne miejsca do poszukiwań wyjątkowych kreacji na świąteczne czy sylwestrowe przyjęcia. W Blu Blu (Atrium +2) obniżki sięgną 50%, w sąsiednim Forte-Forte aż 70. W obuwniczym Celebrity produkty będą dostępne z rabatami do 50%. Również młode polskie marki ogłosiły czarnopiątkowe promocje. W butiku L’Avenoir cała kolekcja zostanie przeceniona o 25%. Czarnopiątkowy rekordzista to marka Niumi - zapowiada rabaty do -90%. Bardzo wysokie zniżki czekają także na klientów Ochnika (do -70%) i Stefanel (do -50%).

Jeszcze wskazówka: w czasie czarnopiątkowych zakupów w Starym Browarze zbieraj paragony. Możesz je potem zarejestrować w programie lojalnościowym. Wystarczy pobrać nową aplikację Starego Browaru i zeskanować paragony w odpowiedniej sekcji. Punkty za zakupy w dniach 27-30.11 zostaną podwojone! To sposób, żeby szybciej zdobyć kartę Stałego Klienta uprawniającą do zniżek w sklepach i rabatu na parking. Szczegóły na temat programu lojalnościowego można znaleźć na stronie Starego Browaru.

Black Friday w Starym Browarze

27 - 30.11

Pełna lista rabatów dostępna jest tutaj