Prezentujemy pełną listę leków wycofanych z obiegu. Sprawdź nowy komunikat Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny jest państwową instytucją, która zajmuje się kontrolą nad wytwarzaniem leków i ich obrotem na terenie Polski. Do głównych zadań GIF należy:

Wycofanie, wstrzymanie, zastosowanie produktów leczniczych w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych oraz w sklepach zielarsko medycznych.

Wstrzymanie lub wycofanie produktów z hurtowni farmaceutycznych i aptek ogólnodostępnych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia o danym produkcie, że jest niedopuszczony, niedozwolony lub nie stanowi wymagań jakościowych do obrotu w sprzedaży na terenie całego kraju.

Kontrola nad udzielaniem, zmianami, cofnięciami, odmową udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej, wytwarzaniem produktów leczniczych, reklamą leków.

Wycofane leki. Bieżące informacje GIF

Mitomycin Accord (Mitomycinum), 20 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji lub do pęcherza moczowego