Prezes poznańskiej fundacji "Szlachetny bohater" zatrzymany! Na policję zgłaszają się kolejni poszkodowani. Środowisko jest wstrząśnięte

Kolejne osoby zgłaszają się na policję, pokrzywdzone działaniami poznańskiej fundacji "Szlachetny bohater", mającej na celu pomoc ludziom, którzy na co dzień borykają się z problemami wychowania i leczenia niepełnosprawnych dzieci.

- Jeżeli chodzi o kwotę, o jakiej mówimy to na tę chwilę biorąc pod uwagę materiał dowodowy jakim dysponujemy, to jest to kwota nie mniejsza niż 700 tys. złotych. Natomiast przypuszczamy, że ta kwota może być większa ze względu, na to, że śledztwo jest na początkowym etapie, a do prokuratury zgłaszają się kolejne pokrzywdzone osoby