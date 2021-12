Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu: cześć i chwała bohaterom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego! Zobacz video

- Każdego roku oddajemy w tym miejscu hołd Powstańcom Wielkopolskim – mówił Marszałek Marek Woźniak. - Chcielibyśmy by wdzięczna pamięć była w świadomości wszystkich Polaków. Co roku spotykamy się z myślą o tym nie tylko u w Poznaniu, ale też w Warszawie - przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na cmentarzu na Powązkach Żołnierskich. I po trzynastu latach pielgrzymowania do Warszawy nie spotykamy się już z wyrazami zdziwienia, ale z sympatią i zrozumieniem. To cieszy, tym bardziej, że w tym roku po raz pierwszy świętujemy w całej Polsce Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego...