Prezydent Poznania apeluje o szacunek dla medyków. Zwróci się też do dyrektora szpitala Strusia o testowanie większej liczby personelu

Z przedstawionych przez prezydenta wykresów wynika, że systematycznie rośnie liczba zakażonych Covid-19, którzy trafili do Szpitala Miejskiego im. Strusia przy Szwajcarskiej w Poznaniu. - Nie oznacza to radykalnego wzrostu zakażeń w Poznaniu i powiecie poznańskim, bo szpital Strusia obsługuje całe województwo – zaznacza Jaśkowiak. I dodaje: - W Poznaniu jest 56 zakażonych, a w powiecie 53.

Wśród osób hospitalizowanych w szpitalu Strusia znajduje się 115 pensjonariuszy DPS-ów oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

- To jest problem organizacyjny i wyzwanie, ponieważ część pacjentów to osoby niesamodzielne, które trzeba karmić, przewijać – wskazuje Jaśkowiak. - Rozumiem, gdy na Szwajcarską trafiają z DPS-ów osoby ze zdiagnozowanym koronawirusem. Jednak, jeśli będą tam trafiać także niezarażeni, to szpital nie będzie w stanie pełnić funkcji, do której został powołany.

Czytaj też: Wielkopolski test wykrywający koronawirusa coraz bliżej seryjnej produkcji. "Chcemy opracować testy drugiej i trzeciej generacji"

Jaśkowiak twierdzi, że ten problem był wcześniej sygnalizowany wojewodzie wielkopolskiemu, który zdecydował o utworzeniu kolejnego szpitala jednoimiennego w Wolnicy, co nieco poprawia sytuację. I zapowiada, że zamierza spytać wojewodę, na ile sytuacja w DPS-ach została opanowana i co zamierza zrobić, by pensjonariusze z tych placówek, którzy nie mają Covid-19 nie byli kierowani na Szwajcarską.