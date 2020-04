Prezydent Poznania znosi zakaz wstępu do lasów komunalnych

- Postanowiłem znieść zakaz wstępu do lasów komunalnych. Od jutra (środa, 15 kwietnia) zakaz nie będzie obowiązywał - mówił Jacek Jaśkowiak.

Jacek Jaśkowiak wyraził także nadzieję, że poznaniacy zachowają się odpowiedzialnie i nie będą spacerować rekreacyjnie po miejskich lasach. Zaapelował, by były one wykorzystywane jako ciągi komunikacyjne, które pozwolą na dotarcie do pracy.

Przypomnijmy, że miejskie lasy w Poznaniu zostały zamknięte po decyzji zastępcy prezydenta Katarzyny Kierzek-Koperskiej. Jacek Jaśkowiak skrytykował tę decyzję w ubiegłym tygodniu.