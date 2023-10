Problemy lokalnej kwiaciarni z powodu innego wyznania?

- Dzieci przygotowywały się do Komunii, a my przygotowaliśmy się do swojego święta. Byłam u wychowawczyni w kwietniu, poinformować że córka będzie obchodzić swoje święto równolegle do jej kolegów z klasy. Nie było z tym żadnego problemu. Impreza się odbyła, a koledzy i koleżanki córki, przystąpili do swojego sakramentu. W poniedziałek, po Komunii, dzieci na lekcji wychowawczej otrzymały pamiątki i czekoladę z okazji przystąpienia do Komunii Świętej. Nasza córka podeszła wtedy do wychowawczyni, zapytać, czy ona również dostanie. W odpowiedzi otrzymała odmowę, nauczycielka miała jej odpowiedzieć, że nie, nie dostanie prezentu, bo nie zasłużyła na niego. Nie przystąpiła do Komunii Świętej, tak jak reszta klasy. Po tej lekcji wylała się fala hejtu. To co zrobiła nauczycielka było przyzwoleniem na poniżenie córki. W efekcie tego, córka usłyszała od rówieśniku, że jest dzieckiem szatana, że będzie smażyć się w piekle, ze jej impreza było gówno warta. Dopiero po tym incydencie, usłyszałam od innych rodziców, że była przy tym nauczycielka, która nie zareagowała w żaden sposób - opowiada Pani Lucyna Pałka, pracująca w Kwiaciarni Dolce Vita w Rożnowie.