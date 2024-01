"Próbowali zwabić córkę do samochodu" mówiła jedna z matek. Mieszkańcy powiatu obornickiego ostrzegają przed podejrzanym samochodem!

W czwartek, około 7 rano, doszło do niepokojącej sytuacji w Marszewcu, koło Obornik. 15-letnia uczennica, miała czekać w tym czasie za busem, którym podróżowała do szkoły. Oczekiwania przerwał mężczyzna, który podjechał jasnym samochodem i zaproponował jej podwiezienie. Gdy ta odmówiła, próbował innym sposobem zwabić ją do środka.