Produkty wycofane ze sklepów. GIS ostrzega! Do listy dodano mięso mielone i kosmetyki dla dzieci [LISTA]

Kolejne produkt wycofany ze sprzedaży. GIS ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco aktualizuje listę produktów, które musiały zostać wycofane ze sprzedaży. W ostatnim czasie dołączył do niej tatar wołowy, dostępny w sieci sklepów Auchan, mięso mielone wołowe z Lidla oraz kredę do włosów dla dzieci z Pepco. Co jeszcze znajdziemy na "czarnej liście" GIS?