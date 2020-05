Profesor Simon: Wybory teraz to skandal! Na kartach może się przenosić koronawirus!

- Zawsze byłem i jestem zwolennikiem przyzwoicie przeprowadzonych wyborów - podkreśla profesor Simon. - Ale wszystko można uczciwie, przezwoicie przesunąć, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i dostęp do wyborów. To nie ma wydźwięku politycznego. To jest zwykła przyzwoitość ludzka - zaznacza ordynator.

Profesor krytykuje toczącą się dziś dyskusję, czy wybory przełożyć o tydzień albo dwa. - Nikt w miarę normalny nie jest w stanie tego zrozumieć. Dziwię się Kościołowi, którego też jestem członkiem. Dlaczego on na to nie reaguje? Przecież to jest przyzwolenie. Nie możemy dać przyzwolenia na ryzyko dla ludzi - grzmi profesor.

Zdaniem Krzysztofa Simona, wybory korespondencyjne wcale nie są bezpieczniejsze. Choćby dlatego, że na kartach do głosowania może być przenoszony koronawirus. - Na takich materiałach jak papier czy karton wirus jest powyżej 24 godzin aktywny i zdolny do transmisji czyli zakażenia. To są fakty. Nie ma co walczyć z faktami. Jakby podawano to na tabliczkach miedzianych, to wirus by zginął - mówi nam profesor.