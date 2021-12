Prognoza pogody dla Poznania. Czy możemy liczyć na białe święta?

Pogoda na ten tydzień

Według IMGW, we wtorek i środę, 14-15 grudnia temperatura ma oscylować wokół 2 stopni Celsjusza, obecna także będzie bardzo gęsta mgła. Temperatura ma nieco wzrosnąć już w czwartek, kiedy to na termometrach mamy zobaczyć nawet 7 stopni! To jednak będzie tylko jeden dzień, później znów będzie zimno, około 2-3 stopni Celsjusza. Możemy też spodziewać się dużego zachmurzenia i opadów. Nie zapowiada się jednak ulewy.

Czy czekają nas białe święta?

Według prognozy długoterminowej, po 22 grudnia temperatura powietrza spadnie poniżej zera. W środę będzie to ok. - 4 stopnie, w czwartek - 5/ - 6, a w Wigilię ok. - 2 stopnie. Prognozuje się także duże zachmurzenie. Nie ma jeszcze informacji o opadach, ale jeśli spadnie śnieg, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że biały puch się utrzyma.