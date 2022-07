Prognoza pogody na sierpień 2022. Czeka nas fala upałów?

Pogoda długoterminowa na sierpień 2022

Sierpień zapowiada się ciepłym, a okresami wręcz upalnym miesiącem w całej Polsce. Temperatury mają się utrzymywać średnio na poziomie między 21 a 29 stopni Celsjusza. Wyraźnie chłodniejszych dni ma być za to niewiele.

Co więcej, według prognoz sierpień ma być też wyjątkowo słoneczny. Deszcz będzie pojawiał się jedynie sporadycznie i to tylko w niektórych częściach kraju. Oznacza to, że ponownie na wielu terenach możemy mieć do czynienia ze suszą.