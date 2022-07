Prognoza pogody. Policja apeluje do kierowców! Na co uważać?

Temperatura w samochodzie

Jak wynika z badań, wraz ze wzrostem temperatury wzrasta poirytowanie i zmęczenie kierowcy, obniża się zaś koncentracja oraz wydłuża czas reakcji. Z przeprowadzonych testów wynika także, że czas reakcji kierowcy wydłuża się nawet o 22 procent, gdy prowadzi pojazd, w którym temperatura wynosi 27°C w porównaniu do jazdy przy 21°C. Z tego powodu przed wyruszeniem należy zadbać o odpowiednie warunki w aucie. Jeśli samochód stał na słońcu, to należy najpierw przewietrzyć wnętrze. W największe upały w ciemnych pojazdach może być nawet ponad 50 stopni. Większość aut jest już dzisiaj wyposażona w klimatyzację, która bywa zbawienna, gdyż poprawia nie tylko komfort, ale też samopoczucie, a co za tym idzie – bezpieczeństwo. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzać ze schładzaniem wnętrza.

Prognoza pogody. Jakich temperatur możemy się spodziewać?

W czwartek w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na Suwalszczyźnie, około 35 st. C w centrum i na Ziemi Lubuskiej, do 38 st. C na Dolnym Śląsku i 39 st. C w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się z przewagą południowych. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.