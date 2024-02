Program "Mieszkanie do remontu" w Poznaniu. ZKZL oferuje 13 lokali. Zobacz zdjęcia Justyna Piasecka

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu ogłasza pierwszą w tym roku edycję programu "Mieszkanie do remontu". Tym razem do dyspozycji jest 13 lokali, które są przeznaczone do remontu.