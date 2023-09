- mówił Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Kolega 26-latki, Adam Z. tłumaczył, że niewiele pamięta. Chłopak poddał się również badaniu wariografem, które nie wykazało jednak czy mówi prawdę.

- Z tego co wiem Ewa lubiła się z tym chłopakiem. Nawet go awansowała w pracy. On nie miał raczej motywu, by zrobić coś Ewie