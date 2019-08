Prokuratura zbada sprawę poderżnięcia gardła lalce z twarzą abpa Jędraszewskiego przez drag queen

- Dziwię się, że takie rzeczy dzieją się w miejscu, które promuje siebie jako "wolne od nienawiści" - pisał do nas czytelnik.

Przypomnijmy, że do bulwersującego zdarzenia doszło kilka dni temu w poznańskim klubie Punto Punto, w którym odbywały się wybory Mr Gay Poland. W trakcie gali finałowej drag queen Mariolkaa Rebell wystąpiła z lalką, do której przyklejona była podobizna arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W pewnym momencie drag queen zaczęła imitować poderżnięcie gardła lalce.

- Prokurator Okręgowy polecił w piątek śledczym z Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto, aby przeprowadzili z urzędu postępowanie sprawdzające w celu ustalenia, czy doszło do przestępstwa - mówi prokurator Michał Smętkowski, rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury okręgowej.

- Ten incydent nie ma nic wspólnego ze sztuką czy wolnością artystycznego wyrazu. Niestety, wpisuje się w klimat politycznych aktów zgonu wystawionych przez "Młodzież Wszechpolską". To nie happeningi, tylko jawne nawoływanie do przemocy. Liczę, że zajmą się tym organy ścigania - pisał prezydent Poznania na facebooku.

- To było show jednego z artystów. Cenzura już dawno się skończyła, więc nie cenzurujemy występów, tym samym nie jesteśmy w stanie przewidzieć co dany artysta zaprezentuje. Ten występ spotkał się z zadowoleniem ze strony publiczności - mówił Sergiusz Wróblewski, właściciel klubu Punto Punto.

Krytycznie do sprawy odnosili się też przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, którzy zapewniali też, że złożą doniesienie do prokuratury.

- Oświadczamy, że nasze stowarzyszenie stanowczo odcina się od takich działań. Nie ma zgody na nawoływanie do przemocy. Żaden kontekst tego nie usprawiedliwia. Wolność artystyczna kończy się tam, gdzie zaczyna przemoc. Zachowujmy standardy, których utrzymania wymagamy od innych - pisali przedstawiciele grupy Stonewall.

- Rozumiem więc frustrację osób, które widzą, jak dostojnik Kościoła publicznie podsyca nastroje pogromowe i wskazuje "wroga". Mimo wszystko nie można iść tą samą drogą, co kibole w Białymstoku, Płocku i wielu innych miastach. Nie będziemy stać bezczynnie w obliczu agresji, ale nie wolno przejmować sposobów działania od skrajnej prawicy - pisał Konrad Dulkowski, prezes zarządu OMZRiK.

O zgłoszeniu sprawy do prokuratury informował również prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Mimo zapowiedzi ze strony Młodzieży Wszechpolskiej, czy Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, do piątkowego poranka żadna z tych organizacji nie zgłosiła sprawy do prokuratury. Śledczy i tak jednak się nią zajmą. To efekt decyzji Prokuratury Okręgowej, która poleciła zbadać tę sprawę z urzędu.