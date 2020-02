Protest na sesji Rady Miasta Poznania. Nie chcą Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. "LGBTQ+ molestuje nas"

zobacz galerię (11 zdjęć) Przed wtorkową sesją skrzynki mailowe poznańskich radnych zostały zapchane mailami z apelem, aby nie przyjmować Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. We wtorek przeciwnicy karty tłumnie przyszli na sesję. Przejdź do kolejnego zdjęcia ---> Łukasz Gdak zobacz galerię (11 zdjęć)

Kilkadziesiąt osób przyszło we wtorek, 11 lutego na sesję Rady Miasta Poznania, by zaprotestować przeciwko przyjęciu Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Twierdzą oni, że karta promuje ideologię gender, ogranicza prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, uderza w rodzinę.