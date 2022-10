Protest nauczycieli przed kuratorium w Poznaniu. "Spieszmy się kochać nauczycieli, tak szybko odchodzą" [ZDJECIA]

Protest nauczycieli w Poznaniu

Podczas spotkania pojawiła się też okazja, by napisać specjalną kartkę do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Kartki można było wrzucić do "czarnej skrzynki", w następnej kolejności organizatorzy złożą je w kuratorium, adresując do ministra Czarnka.

Protest został zorganizowany przez współpracę KOD Wielkopolska, Akcji Demokracji, Wolnej Szkoły, Protestu z Wykrzyknikiem, "Nie" dla chaosu w szkole, Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos, RÓWNiE, Ranking szkół przyjaznych LGBTQ.