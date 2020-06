Protest przeciwko "Karcie Nienawiści Andrzeja Dudy" na placu Wolności w Poznaniu. "Nie ma ideologii LGBT, są tylko ludzie LGBT"

Prezydent-kandydat Andrzej Duda podpisał w Warszawie przed tygodniem tzw. Kartę Rodziny. To jego manifest ideologiczny, który ma zapewnić Polaków o podtrzymaniu wszystkich programów socjalnych, ale także „broni instytucji małżeństwa” oraz „chroni dzieci przed ideologią LGBT”.

Prezydent podkreślił wówczas, że nie zgadza się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. - Wobec wielu debat i prądów, które otaczają nas i usiłują przenikać do naszej rzeczywistości, a czasem siłą są nam wtłaczane, ta obrona rodziny jest konieczna – mówił Duda.

- To jest obca ideologia, nie ma zgody na to, by mogło być to wprowadzane do naszego kraju