Protest przeciwko wyrokowi TK w sprawie aborcji. Mieli zakłócić mszę w poznańskiej katedrze. Ruszył proces 32 oskarżonych osób

We wtorek, 28 grudnia, w poznańskim sądzie rozpoczął się proces 32 protestujących. Prokuratura oskarżyła ich o „złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonaniu aktu religijnego, czyli zakłócaniu mszy". Według aktu oskarżenia, protestujący mieli m.in. zajmować miejsce przeznaczone do udzielania komunii i skandować hasła, zakłócając mszę.

Na sali rozpraw stawiło się 28 osób. Żadna nie przyznała się do winy. Część z oskarżonych złożyła wyjaśnienia.

– Tego dnia udałam się do katedry z transparentem: „katoliczki też potrzebują aborcji”. Uczestniczyłam we mszy w sposób nieprzerwany, niezłośliwy. W momencie, kiedy ksiądz rozpoczął kazanie, wstałam i w ciszy udałam się przed ołtarz. Udałam się tam po to, aby wyrazić sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Udałam się tam ze strachu o siebie, moje przyjaciółki, osoby o podobnych poglądach, odmiennych poglądach, o każdą osobę w tym kraju. Udałam się tam, ponieważ zaledwie kilka dni wcześniej abp Gądecki podczas kazania, które nie powinno być nacechowane ideologicznie, cieszył się ze wspomnianego wyroku