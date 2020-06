Protesty także w Kanadzie. O co walczą rdzenni mieszkańcy?

Od początku marca w Kanadzie trwają masowe protesty w solidarności z ruchem Black Lives Matter. Tysiące osób wyszło na ulice Montrealu, Vancouver i innych kanadyjskich miast. Przypomnijmy, że iskrą, która doprowadziła do wybuchu masowych protestów było morderstwo George'a Floyda, uduszonego w Minneapolis przez policjanta, który przyciskał jego szyję kolanem przez 8 minut i 46 sekund. W ostatnich momentach życia Floyd błagał o pomoc, bo nie mógł oddychać. Mężczyzna został zatrzymany, ze względu na podejrzenie o sfałszowanie banknotu o wartości 20 dolarów. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie odbywają się protesty przeciwko brutalności policji i systemowemu rasizmowi.

Black Lives Matter w Kanadzie

Protestujący w Kanadzie wskazują, że również kanadyjska policja używa przemocy wobec przedstawicieli mniejszości i nie jest wolna od nadużyć władzy. Szczególne oburzenie wywołała śmierć dwóch kobiet - Regis Korchinski-Paquet i Chantel Moore. Korchinski-Paquet była czarnoskórą kobietą o rdzennych korzeniach. 27 maja 2020 jej matka, Claudette Beals-Clayton, wezwała policję na skutek awantury domowej. Korchinski-Paquet miała zostać zabrana do ośrodka leczenia uzależnień. Gdy matka z bratem wyszli z mieszkania, kobieta wróciła do niego, aby skorzystać z toalety. W krok za nią podążyła policja. Po chwili rodzina usłyszała wołania o pomoc, a następnie policja wyszła z mieszkania, stwierdzając, że Korchinski-Paquet wypadła z balkonu na skutek wypadku. Z kolei Chantel Moore, przedstawicielka Tubylczych ludów Kanady, została zastrzelona przez policjanta, podczas sprawdzania jej stanu zdrowia (policjant oskarżył kobietę, że próbowała zaatakować go nożem). Regis Korchinski-Paquet miała 29 lat, natomiast Chantel Moore - 26. W obu przypadkach śledztwo mające ustalić okoliczności i przyczyny śmierci, jest w toku.