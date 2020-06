Protesty w Izraelu przeciwko aneksji Zachodniego Brzegu Jordanu

17 maja premier Izraela Benjamin Netanjahu przedstawił nowy, koalicyjny rząd Izraela. Tworzą go przedstawiciele dwóch największych partii - Likudu, na czele z Netanjahu oraz Niebiesko-Białych, do tej pory opozycyjnych, którym przewodzi Beni Ganc. Nowy rząd liczy sobie 36 ministrów i 2 premierów, którzy będą sprawować władzę rotacyjnie. Porozumienie to kończy trwający rok kryzys rządowy - w Izraelu trzykrotnie organizowano wybory, jednak żadnej partii nie udało się zebrać większości niezbędnej do rządzenia krajem. Jednym z punktów porozumienia między stronnictwami jest plan aneksji terytorialnych na Zachodnim Brzegu Jordanu - terytorium palestyńskim, na którym przeprowadzana jest systematyczna akcja osadnictwa żydowskiego.

Czy dojdzie do aneksji? Protestują obie strony konfliktu.

Plan wywołał oburzenie mniejszości i diaspory palestyńskiej, a także sporej części Izraelczyków. W zeszłą sobotę tysiące osób wyszło na ulice izraelskich miast, aby zaprotestować przeciwko rządowemu planowi aneksji. Protestujący nieśli ze sobą flagi palestyńskie i banery z hasłem "NIE dla aneksji, NIE dla okupacji, TAK dla pokoju i demokracji".

W piątek izraelska policja wydała zezwolenie na przeprowadzenie protestu, pod warunkiem zachowania dystansu między protestującymi.