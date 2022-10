Przed nami Retro Motor Show 2022 na MTP. Zobaczymy Maserati Wuattroporte, Armstrong Siddley i inne kultowe zabytkowe pojazdy

Kolejna edycja Retro Motor Show w Poznaniu to najważniejsze święto dla wszystkich miłośników motoryzacji. Na Międzynarodowe Targi Poznańskie przez trzy dni będzie można podziwiać setki zabytkowych samochodów oraz klasycznych motocykli. W jednym miejscu spotykają się pasjonaci stylu retro, wspominają i podziwiają najpiękniejsze perełki polskiej i zagranicznej myśli technologicznej. Do tego klimatyczna muzyka i stroje. Co czeka nas na Retro Motor Show 2022?

Unikalne, ponad 100-letnie perły motoryzacji

Jakie modele zobaczymy na Targach Poznańskich?

Jak informują organizatorzy, w hali nr 5 w postaci sześciu egzemplarzy będzie zaprezentowana gama modelowa od wersji 928 S2 do 928 S4 przez unikatowe modele koncepcyjne 928 H21, 928 H50, które przyjadą do Poznania z magazynów Porshe Museum w Stuttgarcie. Dodatkowo, miłośnicy motoryzacji będą mogli zobaczyć egzemplarz przygotowany do sportu, zwycięzcę wyścigu wielogodzinnego na torze Nurburgring oraz prezentowany poza stoiskiem, we wschodni holu wejściowym na teren MTP, egzemplarz przeznaczony do badań.