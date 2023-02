Przedszkolaki jadły owady? Fala hejtu spadła na prywatną placówkę

Przedszkole podało dzieciom owady do jedzenia?

Afera we Wrześni. Internauci zarzucają niepublicznej placówce przedszkolnej przymuszanie dzieci do jedzenia robaków. Wszystko za sprawą krótkiego filmiku, który pojawił się na Facebooku Niepublicznego Przedszkola we Wrześni „Miś Uszatek”. Krótkie nagranie to nic innego jak migawki zdjęciowe z zajęć, podczas których przedszkolaki miały do czynienia z jadalnymi owadami. Mogły je nie tylko zobaczyć, ale i spróbować. Pudełko przyniosło do klasy jedno z dzieci za zgodą rodziców. Była to wówczas nie lada ciekawostka.